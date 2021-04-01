Бойцы ВСУ отказываются продлевать контракты из-за условий службы – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ отказываются продлевать контракты из-за неудовлетворительных условий службы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Отмечается рост недовольства среди военнослужащих 59-й бригады из-за принудительного характера продления сроков службы, зафиксированы множественные отказы. Основной причиной отказа военнослужащих продлевать контракт являются неудовлетворительные условия прохождения службы", - сказал он.

Официальный представитель уточнил, что, в частности, положенные денежные выплаты за прохождение службы в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС) "зачастую выплачиваются не в полном объеме".

"За последний месяц в 59-й бригаде отказались продолжить службу 47 военнослужащих, срок контрактов которых истек. На фоне всего этого уровень морально-психологического состояния горе-пехотинцев остается безнадежно низким", - добавил Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

06 апреля — Луганск