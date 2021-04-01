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МВД ЛНР запустило официальный аккаунт в Instagram

Sergey Сегодня, 18:000Новости
МВД ЛНР запустило официальный аккаунт в Instagram
Министерство внутренних дел ЛНР запустило официальный аккаунт в соцсети Instagram. Об этом сообщил центр общественных связей МВД Республики.
"С 5 апреля начал функционировать официальный аккаунт Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики в Instagram под ником @mvdlnr.ru. Подписывайтесь и следите за актуальными новостями в удобном формате", - говорится в сообщении.
06 апреля — Луганск

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