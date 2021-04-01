Студенты ЛГАКИ в честь 19-летия вуза провели флешмоб "Птицы возвращаются домой" (ФОТО)

Студенты Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского в честь 19-летия вуза провели флешмоб "Птицы возвращаются домой". Об этом сообщил пресс-центр ЛГАКИ.Названием мероприятия стала строка из стихотворения луганского поэта, имя которого носит вуз."19 разноцветных скворечников - по количеству лет, что прошли с момента образования вуза - развесили сегодня в сквере между корпусами академии имени Матусовского на Красной площади. Чтобы птицы - вестники весны и "птенцы" вуза - выпускники возвращались на это место, как домой", - рассказали в ЛГАКИ.В пресс-центре добавили, что в рамках флешмоба студенты кафедры театрального искусства выступили с постановкой "о весне, солнце и молодости", а все участники мероприятия вместе с преподавателем музыкального отделения колледжа ЛГАКИ Татьяной Йовса исполнили песню "Журчат ручьи".Декан факультета социокультурных коммуникаций ЛГАКИ Алина Борзенко-Мирошниченко отметила, что такой флешмоб – это "отличная, жизнеутверждающая идея"."К тому же - идея с перспективой: количество прожитых вузом лет будет расти, их можно будет отмечать, добавляя новые скворечники. И рядом с нами будет больше и больше птиц. Как больше и больше с годами будет становиться выпускников. Важно, чтоб они помнили: здесь в Луганске на Красной площади, 7 – их дом, где им всегда рады", - подчеркнула она.Ранее ЛГАКИ пригласила луганчан на выставку, флешмоб и концерт, посвященные 19-летию вуза.Академия была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.06 апреля — Луганск