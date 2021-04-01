Водителя оштрафовали на 275 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде



Досудебное следствие установило, что гражданин, который ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 11 ноября 2020 года в нетрезвом виде снова сел за руль. Сотрудники отдела ГИБДД Брянковского ГОВД МВД задержали нарушителя и направили на медицинское освидетельствование, «однако от медицинского осмотра последний отказался».

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

«Проанализировав все добытые по делу доказательства, суд признал гражданина виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере 50 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 275 600 российских рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года», — сообщила прокуратура. Удобный город - Сегодня, 20:00 52 Суд Брянки оштрафовал жителя города на 275 тыс. руб. за повторное вождение в нетрезвом виде и запретил ему три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Об этом сообщили в администрации Брянки со ссылкой на прокуратуру города.Досудебное следствие установило, что гражданин, который ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 11 ноября 2020 года в нетрезвом виде снова сел за руль. Сотрудники отдела ГИБДД Брянковского ГОВД МВД задержали нарушителя и направили на медицинское освидетельствование, «однако от медицинского осмотра последний отказался».В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.«Проанализировав все добытые по делу доказательства, суд признал гражданина виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере 50 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 275 600 российских рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года», — сообщила прокуратура. Удобный город - Сегодня, 20:00 52

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