Отключение электроснабжения в Луганске 7 апреля: в Жовтневом, Артемовском районах и пригородах



В Жовтневом районе без электричества останутся:

улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;

улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;

улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;

улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;

улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;

улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

улица Лебедева-Кумача, 23а;

улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;

улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:



улица Щорса, 1-58а, 26, 26а, 28;

улица Грабовского, 1-25, 27-69;

улица Мичурина, 1-59;

улица Паркоммуны, 1-89;

тупик Паркоммуны, 3-19;

улица Алчевская, 1-57;

улица Жуковского, 1-44б;

улица Зелинского, 19 -67;

улица 1-го Мая, 13-19, 26-32а;

переулок 1-го Мая, 1-7;

тупик 1-й Мичуринский, 2-24, 7, 13-19;

тупик 2-й Мичуринский, 1-42;

улица Фурманова, 3-42;

улица Чапаева, 1-19а;

тупик Алмазный, 11-34;

улица 1-я Краснознаменная, 85-189;

улица Совхозная, 17-150а;

улица Тарасовская, 1а-73а;

улица Сорокина, 99а;

улица Мухина, 61-121а.

В поселке Юбилейный электроснабжение будут отключать по таким адресам:

улица Березовая, 7-36;

улица Нахимовская, 6а, 9;

улица Озерная, 24, 34, 40, 31;

улица Новгородская, 5-7, 8а, 19-23;

улица Солнечная, 1а, 8-10, 16, 31-39, 43;

улица Сиреневая, 20;

улица Цветочная, 5-7, 12-16, 21, 25, 31, 33, 67;

улица Б. Хмельницкого, 2;

улица Аграрная, 2, 8, 10, 14-18, 22, 28;

улица Карельская, 5;

улица Барвинковская, 1-20,29-38.

Электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам поселка Дзержинского:

улица Яготинского, 3-10, 19, 33; .

улица Бондаренко, 4, 10;

улица Боженко, 1-39;

улица Воронежская, 6, 10, 12, 14;

улица Вознесенская, 20-23;

улица Садовая, 1а,б-56;

переулок Совхозный, 2, 1, 1а;

улица Тибетская, 1-37;

улица Орловская, 2-28;

улица Барвинковская, 21-25, 26.





В поселке Екатериновка электроснабжение будут отключать:

улица Луговая, 8;

улица Новая, 46-52;

улица Арноромическая, 3.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:45 172 Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 7 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Артемовского районов Луганска и поселков Юбилейный, Дзержинского и Екатериновка в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;улица Лебедева-Кумача, 23а;улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.улица Щорса, 1-58а, 26, 26а, 28;улица Грабовского, 1-25, 27-69;улица Мичурина, 1-59;улица Паркоммуны, 1-89;тупик Паркоммуны, 3-19;улица Алчевская, 1-57;улица Жуковского, 1-44б;улица Зелинского, 19 -67;улица 1-го Мая, 13-19, 26-32а;переулок 1-го Мая, 1-7;тупик 1-й Мичуринский, 2-24, 7, 13-19;тупик 2-й Мичуринский, 1-42;улица Фурманова, 3-42;улица Чапаева, 1-19а;тупик Алмазный, 11-34;улица 1-я Краснознаменная, 85-189;улица Совхозная, 17-150а;улица Тарасовская, 1а-73а;улица Сорокина, 99а;улица Мухина, 61-121а.улица Березовая, 7-36;улица Нахимовская, 6а, 9;улица Озерная, 24, 34, 40, 31;улица Новгородская, 5-7, 8а, 19-23;улица Солнечная, 1а, 8-10, 16, 31-39, 43;улица Сиреневая, 20;улица Цветочная, 5-7, 12-16, 21, 25, 31, 33, 67;улица Б. Хмельницкого, 2;улица Аграрная, 2, 8, 10, 14-18, 22, 28;улица Карельская, 5;улица Барвинковская, 1-20,29-38.улица Яготинского, 3-10, 19, 33; .улица Бондаренко, 4, 10;улица Боженко, 1-39;улица Воронежская, 6, 10, 12, 14;улица Вознесенская, 20-23;улица Садовая, 1а,б-56;переулок Совхозный, 2, 1, 1а;улица Тибетская, 1-37;улица Орловская, 2-28;улица Барвинковская, 21-25, 26.улица Луговая, 8;улица Новая, 46-52;улица Арноромическая, 3.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 19:45 172

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