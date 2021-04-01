В Луганске на завтра объявили штормовое предупреждение: усиление ветра до 72 км в час



«Утром и днем 7 апреля в Луганске, местами по территории ЛНР, ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 19:43 180 Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в Луганске утром и днем 7 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.«Утром и днем 7 апреля в Луганске, местами по территории ЛНР, ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 19:43 180

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