Кто сможет получать пенсию на дому после 1 сентября: введены новые правила



Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Выплаты будут по-прежнему поступать на банковские счета украинцев.

Доставлять деньги на дом будут следующим категориям граждан:

пенсионерам старше 80-ти лет;

лицам с инвалидностью І группы;

лицам, требующим постоянный уход и не способным к самообслуживанию;

получателям государственной социальной помощи.

Доставка пенсионных выплат будет осуществляться за счет ПФУ или средств госбюджета. Напомним, что до 1 сентября 2021 года пенсии будет доставлять Укрпочта.

В случае, если получатель пенсии или социальных выплат не определиться банком, который будет выплачивать и доставлять выплаты, счёт ему будет открыт автоматически в уполномоченном банке, выбранный конкурсным путём.

Новости Региона - Сегодня, 19:31 231 В Украине ввели конкурсный отбор среди поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, социальной помощи и других выплат. Нововведения коснутся также пенсионеров-переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Выплаты будут по-прежнему поступать на банковские счета украинцев.Доставлять деньги на дом будут следующим категориям граждан:пенсионерам старше 80-ти лет;лицам с инвалидностью І группы;лицам, требующим постоянный уход и не способным к самообслуживанию;получателям государственной социальной помощи.Доставка пенсионных выплат будет осуществляться за счет ПФУ или средств госбюджета. Напомним, что до 1 сентября 2021 года пенсии будет доставлять Укрпочта.В случае, если получатель пенсии или социальных выплат не определиться банком, который будет выплачивать и доставлять выплаты, счёт ему будет открыт автоматически в уполномоченном банке, выбранный конкурсным путём.Новости Региона - Сегодня, 19:31 231

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