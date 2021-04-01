Кто сможет получать пенсию на дому после 1 сентября: введены новые правила
В Украине ввели конкурсный отбор среди поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, социальной помощи и других выплат. Нововведения коснутся также пенсионеров-переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Выплаты будут по-прежнему поступать на банковские счета украинцев.
Доставлять деньги на дом будут следующим категориям граждан:
пенсионерам старше 80-ти лет;
лицам с инвалидностью І группы;
лицам, требующим постоянный уход и не способным к самообслуживанию;
получателям государственной социальной помощи.
Доставка пенсионных выплат будет осуществляться за счет ПФУ или средств госбюджета. Напомним, что до 1 сентября 2021 года пенсии будет доставлять Укрпочта.
В случае, если получатель пенсии или социальных выплат не определиться банком, который будет выплачивать и доставлять выплаты, счёт ему будет открыт автоматически в уполномоченном банке, выбранный конкурсным путём.
Новости Региона - Сегодня, 19:31 231
Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Выплаты будут по-прежнему поступать на банковские счета украинцев.
Доставлять деньги на дом будут следующим категориям граждан:
пенсионерам старше 80-ти лет;
лицам с инвалидностью І группы;
лицам, требующим постоянный уход и не способным к самообслуживанию;
получателям государственной социальной помощи.
Доставка пенсионных выплат будет осуществляться за счет ПФУ или средств госбюджета. Напомним, что до 1 сентября 2021 года пенсии будет доставлять Укрпочта.
В случае, если получатель пенсии или социальных выплат не определиться банком, который будет выплачивать и доставлять выплаты, счёт ему будет открыт автоматически в уполномоченном банке, выбранный конкурсным путём.
Новости Региона - Сегодня, 19:31 231
Метки: {keywords}