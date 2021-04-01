Норкин словами Шойгу ответил "яблочнику", расстроившему его словами о Донбассе

Телеведущий Андрей Норкин поспорил с лидером партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым о Донбассе, процитировав главу Минобороны России Сергея Шойгу.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Рыбаков в программе "Место встречи" отметился неоднозначными высказываниями о Донбассе. Он предложил перенести переговоры о ситуации в регионе из Минска в Хельсинки. Норкин усомнился в эффективности данной меры, сравнив ситуацию с крыловским квартетом из-за нежелания Украины выполнять Минские соглашения.После этого Рыбаков обвинил многих россиян в "поддержке эскалации" и раскритиковал выдачу паспортов РФ жителям Донбасса. Норкин заявил, что жесткая риторика отдельных людей вызвана стремлением прекратить войну, которая неизбежно провоцирует трагедии, подобные гибели пятилетнего ребенка в ДНР.Ведущий жестко пресек попытки Рыбакова ему возразить, после чего объявил перерыв на рекламу. После возвращения в эфир Норкин признался, что сильно расстроился из-за слов "яблочника", усомнившись в перспективах возглавляемой им политической силы в свете подобных заявлений."Неужели, уважаемые коллеги, вы правда думаете, что за вас кто-то пойдет голосовать после таких выступлений? "Что делать? А давайте пересядем в Хельсинки и обо всем договоримся". Тут после того, как Владимир Владимирович Познер съездил в Тбилиси, появилось замечательное выражение: Познер пить боржоми. Пока была рекламная пауза, пришла молния: министр обороны России Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности всех вооруженных сил. Вам весело, уважаемые коллеги из партии "Яблоко"? В Хельсинки поедем договариваться? С кем?" – эмоционально заявил Норкин.Шойгу 6 апреля объявил о начале контрольных проверок боеготовности в ВС РФ. По словам главы Минобороны, в рамках стартовавших мероприятий войска проведут свыше 4 тыс. учений различных типов до конца апреля. Также министр уточнил, что проверки и учения являются плановыми и затронут подразделения по всей России, в том числе на дальневосточных (Камчатка, Курилы) и северных территориях.Григорий Егоро