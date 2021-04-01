Завтра в Луганске небольшой дождь, сильный ветер, днем до 19 градусов тепла. В пятницу похолодает

Температура воздуха в регионе 7 апреля будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 19 градусов тепла днем, временами ожидаются кратковременный дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии МЧС.«С 21:00 6 апреля до 21:00 7 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, утром и днем кратковременный дождь; ветер юго-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 14-19 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем — 15-18 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 15-17 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла ночью и от 15 до 17 градусов выше нуля днем.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 7 апреля метеорологи фиксировали в 1875 году — минус 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 28 градусов.Время восхода солнца в Луганске 7 апреля — 05:20, время захода — 19:34. Продолжительность светового дня составит 14 часов 14 минут.По предварительному прогнозу, 8 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдет слабый дождь, дневная температура воздуха понизится на 4-6 градусов. 9 апреля местами пройдет дождь, ночью с мокрым снегом, температуры воздуха понизится еще на 3-5 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 21:20 82