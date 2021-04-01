Какой будет погода на Пасху



В 2021 году Пасха выпала на начало мая. Весна выдалась холодной, и последний ее месяц не будет исключением. Поэтому и праздник Воскресения Христова теплом не порадует. Это в своем прогнозе погоды подтвердил народный синоптик Леонид Горбань.

«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно, расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет», — отметил он.

По словам Горбаня, 2021 год ожидается самым неурожайным из всех семи лет под управлением планет.

Косвенно о том, что Пасха не будет жаркой, говорили и народные приметы Иванова дня — 9 марта. Считается, что какой будет погода на этот праздник, такая будет и на Пасху.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 256 Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз.В 2021 году Пасха выпала на начало мая. Весна выдалась холодной, и последний ее месяц не будет исключением. Поэтому и праздник Воскресения Христова теплом не порадует. Это в своем прогнозе погоды подтвердил народный синоптик Леонид Горбань.«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно, расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет», — отметил он.По словам Горбаня, 2021 год ожидается самым неурожайным из всех семи лет под управлением планет.Косвенно о том, что Пасха не будет жаркой, говорили и народные приметы Иванова дня — 9 марта. Считается, что какой будет погода на этот праздник, такая будет и на Пасху.Погода в Луганске - Сегодня, 20:45 256

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