Прогноз погоды на апрель 2021 года
Настоящего тепла в апреле будет не слишком много. Солнечные дни без осадков будут менять дождевые, а температура воздуха может то повышаться, то снова опускаться.
Первую неделю второго месяца весны нас сопровождали настоящие погодные карусели.
Какой будет погода дальше
По словам синоптика Леонида Горбаня, с 9 апреля в Украине снова потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет +10...+12 градусов, ночью — +3...+4.
Теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:31 233
Первую неделю второго месяца весны нас сопровождали настоящие погодные карусели.
Какой будет погода дальше
По словам синоптика Леонида Горбаня, с 9 апреля в Украине снова потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет +10...+12 градусов, ночью — +3...+4.
Теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:31 233
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