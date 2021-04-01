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Два подростка подорвались на мине на берегу Северского Донца. Один получил тяжелое ранение

bot Вчера, 23:4539Новости
Два подростка подорвались на мине на берегу Северского Донца. Один получил тяжелое ранение
Два подростка 16-17 лет подоровались в Славяносербском районе на мине, сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд».
По информации авторов канала подростки пострадали на берегу Северского Донца.
«Известно, что один наступил на мину и произошел взрыв, парень остался лежать, а другой в испуге убежал. После того как он выбрался, позвонил в полицию, однако ни скорая, ни МЧС не спешат — ждут разрешение военных, потому что опасно, заминировано», — говорится в сообщении телеграм-канала. Происшествия - Сегодня, 23:15 129

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