Два подростка подорвались на мине на берегу Северского Донца. Один получил тяжелое ранение



По информации авторов канала подростки пострадали на берегу Северского Донца.

«Известно, что один наступил на мину и произошел взрыв, парень остался лежать, а другой в испуге убежал. После того как он выбрался, позвонил в полицию, однако ни скорая, ни МЧС не спешат — ждут разрешение военных, потому что опасно, заминировано», — говорится в сообщении телеграм-канала. Происшествия - Сегодня, 23:15 129 Два подростка 16-17 лет подоровались в Славяносербском районе на мине, сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд».По информации авторов канала подростки пострадали на берегу Северского Донца.«Известно, что один наступил на мину и произошел взрыв, парень остался лежать, а другой в испуге убежал. После того как он выбрался, позвонил в полицию, однако ни скорая, ни МЧС не спешат — ждут разрешение военных, потому что опасно, заминировано», — говорится в сообщении телеграм-канала. Происшествия - Сегодня, 23:15 129

Метки: {keywords}