В Луганске рассказали сколько безработных было в марте и сколько вакантных мест



«В январе-марте 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 9,5 тысяч вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 44,9% от общего количества имеющихся вакансий, 41% - вакансии для служащих, 14,1% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.

В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 8,2 тыс. человек, ищущих работу.

«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,6%, женщины — 48,4%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.

В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53,3% составляют рабочие, 27,6% - лица без профессии и 19,1% - служащие.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу», — добавили в ФССНСБ. Экономика - Сегодня, 06:00 69 Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) в январе-марте 2021 года располагали информацией о наличии 9,5 тыс. вакантных постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в фонде.«В январе-марте 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 9,5 тысяч вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 44,9% от общего количества имеющихся вакансий, 41% - вакансии для служащих, 14,1% - профессии, не требующие специальной квалификации», — говорится в сообщении.В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 8,2 тыс. человек, ищущих работу.«В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,6%, женщины — 48,4%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет», — уточнили в ведомстве.В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53,3% составляют рабочие, 27,6% - лица без профессии и 19,1% - служащие.«По состоянию на 1 апреля 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу», — добавили в ФССНСБ. Экономика - Сегодня, 06:00 69

Метки: {keywords}