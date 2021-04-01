Гражданок Израиля не пустили в Луганск через пункт пропуска у Станицы



Об этом сообщает «Вільне радіо» со ссылкой на БФ «Право на захист».

Обе женщины — мать с дочерью — имеют израильское гражданство, но раньше жили в Краснодоне.

При пересечении украинского КПВВ «Станица Луганская» выяснилось, что у одной из женщин нет пропуска.

«Поскольку она ехала на похороны своего мужа, представители координационной группы смогли ускорить обработку заявки. Украинские пограничники пропустили семью, но на блокпосту на временно оккупированной территории им отказали», — говорится в сообщении.

Сообщается, что луганская сторона аргументировала отказ тем, что у женщины не было прописки в ОРЛО.

Обе женщины были вынуждены вернуться на подконтрольную Украине часть Луганщины.

Новости Региона - Сегодня, 08:00 67 Вчера, 6 апреля, гражданки Израиля не смогли попасть в Краснодон на похороны близкого человека. Их не пропустили через КПВВ с Луганской стороны.Об этом сообщает «Вільне радіо» со ссылкой на БФ «Право на захист».Обе женщины — мать с дочерью — имеют израильское гражданство, но раньше жили в Краснодоне.При пересечении украинского КПВВ «Станица Луганская» выяснилось, что у одной из женщин нет пропуска.«Поскольку она ехала на похороны своего мужа, представители координационной группы смогли ускорить обработку заявки. Украинские пограничники пропустили семью, но на блокпосту на временно оккупированной территории им отказали», — говорится в сообщении.Сообщается, что луганская сторона аргументировала отказ тем, что у женщины не было прописки в ОРЛО.Обе женщины были вынуждены вернуться на подконтрольную Украине часть Луганщины.Новости Региона - Сегодня, 08:00 67

Метки: {keywords}