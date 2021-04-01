Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе

"Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", — сказал Кулеба.

"До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", — сказал он.

Фото: ReutersКиев будет открывать огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation, передает РИА Новости.в Ђв ЂМинистр добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.в ЂКулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках "нормандского формата" должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.