В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Фото: РИА Новости / © Кирилл ЯськоГражданам России не потребуется менять паспорта, если ранее анонсированный законопроект МВД, предусматривающий изменения в последнюю страницу документа, одобрят, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее сообщалось, что МВД России подготовило законопроект, предполагающий изменения на последней странице паспорта гражданина России: в ней будет дополнен текст памятки для его владельца. Сейчас на 20-й странице удостоверения личности размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина Российской Федерации. В нее внесут напоминание о том, что это основной документ гражданина, им обязаны владеть с 14 лет. Кроме того, в удостоверении оповестят о возможности внесения по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания документа недействительным.в Ђв ЂУточняется, что действующим положением о паспорте гражданина Российской Федерации предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.в ЂПомимо того, как говорится в ответе на запрос, проектируемые изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.