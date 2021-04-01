В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Фото: globallookpress.comЛиния, которую США проводят на украинском направлении, делает невозможным участие Вашингтона в нормандском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает RT.в Ђв ЂРанее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины. По его словам, США вместо обвинений России в дестабилизации ситуации на Украине нужно озаботиться поведением Киева, отрицающего Минские соглашения.