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В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату

root Сегодня, 09:450Новости
В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату
Фото: globallookpress.com
Линия, которую США проводят на украинском направлении, делает невозможным участие Вашингтона в нормандском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает RT.
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«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Рябкова.

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Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины. По его словам, США вместо обвинений России в дестабилизации ситуации на Украине нужно озаботиться поведением Киева, отрицающего Минские соглашения.

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