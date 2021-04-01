Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
Братиславский Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины "Спутник V" в связи с отсутствием многих данных от производителя, сообщила братиславская газета Pravda со ссылкой на заявление представителя института Магдалены Юркемиковой, передает РИА Новости.
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"Наш институт направил 30 марта в минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах", - сказала Юркемикова.
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По ее словам, лабораторные исследования отвечают на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве вакцины "Спутник V", но на основе одних только лабораторных исследований невозможно сделать вывод об эффективности и безопасности вакцины для человека.
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По информации издания, минздрав после получения заключения ГИКЛ обратился в другую лабораторию в Словакии для проверки безопасности вакцины "Спутник V". Результаты новых исследований должны быть получены на этой неделе. Одновременно минздрав обратился за получением информации об эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в другие страны, которые используют данную вакцину.
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Как сообщает Pravda, новый глава минздрава Владимир Ленгварский, утвержденный в должности вместе с остальными членами кабмина 1 апреля, заявил, что ему нужна минимум одна неделя для ознакомления с данной проблематикой.
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Предполагалось, что минздрав сделает заявление о результатах исследования "Спутника V" и ее возможном применении в республике 6 апреля. Эту дату подтвердил в понедельник РИА Новости посол Словакии в Москве Любомир Регак. Однако во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова сообщила РИА Новости, что данное заявление ведомства откладывается до конца этой недели.
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Сайт Pravda опубликовал во вторник вечером также результаты опроса желающих участвовать в процедуре вакцинации, который провела Словацкая академия наук.
"Из тех респондентов, которые не планируют участвовать в вакцинации, 30,6% изменили бы свое решение, если бы им предложили сделать прививки вакциной "Спутник V". Одновременно две трети опрошенных выступают за использование в республике вакцины "Спутник V" при условии ее регистрации, при этом треть респондентов хочет, чтобы вакцина была одобрена европейским регулятором, а 33,9% опрошенных вполне достаточно регистрации в ГИКЛ. Еще 11% согласны с применением "Спутника V" вообще без регистрации. Против использования российской вакцины в Словакии выступают лишь 3,8% участников опроса", - сообщило издание.
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