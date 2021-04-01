Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине

"Наш институт направил 30 марта в минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах", - сказала Юркемикова.

"Из тех респондентов, которые не планируют участвовать в вакцинации, 30,6% изменили бы свое решение, если бы им предложили сделать прививки вакциной "Спутник V". Одновременно две трети опрошенных выступают за использование в республике вакцины "Спутник V" при условии ее регистрации, при этом треть респондентов хочет, чтобы вакцина была одобрена европейским регулятором, а 33,9% опрошенных вполне достаточно регистрации в ГИКЛ. Еще 11% согласны с применением "Спутника V" вообще без регистрации. Против использования российской вакцины в Словакии выступают лишь 3,8% участников опроса", - сообщило издание.

Фото: ReutersБратиславский Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины "Спутник V" в связи с отсутствием многих данных от производителя, сообщила братиславская газета Pravda со ссылкой на заявление представителя института Магдалены Юркемиковой, передает РИА Новости.в Ђв ЂПо ее словам, лабораторные исследования отвечают на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве вакцины "Спутник V", но на основе одних только лабораторных исследований невозможно сделать вывод об эффективности и безопасности вакцины для человека.в ЂПо информации издания, минздрав после получения заключения ГИКЛ обратился в другую лабораторию в Словакии для проверки безопасности вакцины "Спутник V". Результаты новых исследований должны быть получены на этой неделе. Одновременно минздрав обратился за получением информации об эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в другие страны, которые используют данную вакцину.в ЂКак сообщает Pravda, новый глава минздрава Владимир Ленгварский, утвержденный в должности вместе с остальными членами кабмина 1 апреля, заявил, что ему нужна минимум одна неделя для ознакомления с данной проблематикой.в ЂПредполагалось, что минздрав сделает заявление о результатах исследования "Спутника V" и ее возможном применении в республике 6 апреля. Эту дату подтвердил в понедельник РИА Новости посол Словакии в Москве Любомир Регак. Однако во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова сообщила РИА Новости, что данное заявление ведомства откладывается до конца этой недели.в ЂСайт Pravda опубликовал во вторник вечером также результаты опроса желающих участвовать в процедуре вакцинации, который провела Словацкая академия наук.