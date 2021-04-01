В ЛНР заявили о гибели подростка при срабатывании взрывного устройства

"В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался", - сообщил Осадчий.

Фото: ReutersПодросток погиб, еще один получил ранения при подрыве на неустновленном взрывном устройстве на окраине поселка городского типа Славяносербск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает ЛИЦ.Он отметил, что "зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на оставленном подразделениями ВСУ взрывном устройстве".Он добавил, что по предварительным данным "сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий"."Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны и при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры", - призвал представитель Народной милиции.