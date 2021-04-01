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В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

Sergey Сегодня, 09:450Новости
В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО, передает RT.
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Она отметила, что «это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет».
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«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остаётся за НАТО», — цитирует РИА Новости Псаки.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.
Он также назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

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