В Белом доме прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остаётся за НАТО», — цитирует РИА Новости Псаки.

Фото: ReutersПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО, передает RT.в ЂОна отметила, что «это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет».в Ђв ЂРанее украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.Он также назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.