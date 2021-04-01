Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Фото ReutersГлава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу, передает РИА Новости.в ЂВице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Кравчук заявил, что считает, что Минск более не может выступать площадкой для переговоров.в Ђв ЂКравчук предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, поскольку вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну проблематично.в ЂОн добавил, что в Минск не поедет и "это уже решено".