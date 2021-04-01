Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу, передает РИА Новости.
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Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников накануне заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город". Кравчук заявил, что считает, что Минск более не может выступать площадкой для переговоров.
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"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
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Кравчук предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, поскольку вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну проблематично.
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Он добавил, что в Минск не поедет и "это уже решено".
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