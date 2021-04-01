В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне

«Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Фото: РИА НовостиЖенщина, которая готовила еду на Вечном огне в центре подмосковного города Пушкино, задержана, заведено уголовное дело, передает RT.Отмечается, что задержанная — жительница города Красноармейска 1956 года рождения.в ЂПо факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения умерших.в ЂРанее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье.