"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 7 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 7 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: городок Пархоменко, улицы Станкостроительная, Фрунзе;

Жовтневый район: улицы Кулибина, Возрождения, квартал 50 лет Октября;

Каменнобродский район: улицы Мурманская, 21-го МЮДа, Рылеева;

Артемовский район: улицы Победоносная, Пятеркина;

Краснодонский район: поселок городского типа (пгт) Новосветловка, переулок Школьный; Краснодон, улица Ломоносова;

Лутугинский район: село Веселая Тарасовка, пгт Белое, Юрьевка, Белореченский, Георгиевка, улица Ленина;

Славяносербский район: село Смелое, улицы Стадионная, Победы, село Степовое, улица Гагарина;

Ровеньки: пгт Михайловка, улица Шахтерская;

Свердловск: улица Ореховая, профилакторий;

Алчевск: улицы Гмыри, Декабристов;

Перевальский район: шахта № 5, улицы Ломоносова, Островского, Кемеровская, Гагарина; пгт Чернухино, переулки Ленина, Больничный;

Кировск: улицы Тургенева, Леси Украинки, лицей № 59;

Брянка: улицы Фурманова, Прядко;

Стаханов: улицы Новостроительная, Соревнования, Восстания, переулок Серго;

Первомайск: поселок Сокологоровка, улицы Степная, Криничная, Стахановская, Матросова, Пушкина, Школьная;

Антрацит: пгт Дубовский, улицы 8-го Марта, Гагарина; поселок Нагорный, улица Урожайная;

Красный Луч: улицы Новокаховская, Гнилицкой, Северная, тупик Зоологический.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

07 апреля — Луганск