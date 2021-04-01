Сильная молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы, которая поможет всем молящимся

Сегодня православные христиане празднуют Благовещение. Этот праздник посвящен Пресвятой Богородице, которая в этот день получила благую весть от Архангела Гавриила — она станет матерью Сына Божьего, который придет в этот мир ради спасения человечества. В этот день принято благодарить, радоваться и молиться.Как правильно произнести молитву на Благовещение, чтобы сбылось самое заветное желание — читайте далее в материале.Интересно, что психологи говорят — искренние молитвы помогают облегчить стресс, успокоить, поэтому стоит попробовать, если действительно веришь.Кроме того, считается, если в этот день обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, то целый год в вашей жизни и в жизни вашей семьи будет благо.Эту молитву нужно прочесть на Благовещение«Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя: ум мой обогати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отягощающи. Связана пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляюще мя. Жизнедателя Бога рождшая, умервщлена мя страстьми оживи. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам. Пречистая, души своея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи. Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь».Интересно, что главные запреты этого дня связаны с волосами. Именно про Благовещение говорят — «Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает».А вот по погоде 7 апреля судят, какая будет погода на Пасху.Культура - Сегодня, 12:00 214