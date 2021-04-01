На Украине спрогнозировали обвал цен на недвижимость
В выдаче строительных разрешений были приняты «революционные изменения», что в конечном итоге приведет к падению цен на недвижимость.
Об этом написал глава исполкома Национального совета реформ Микхэил Саакашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, итогом принятых решений станет не только поэтапное удешевление стоимости квадратных метров жилья, но и улучшится качество самого строительства. При этом это будет способствовать развитию экономики государства, так как увеличится количество рабочих мест и вырастет соответственно приток инвестиций.
Саакашвили рассказал, что согласно недавно принятому постановлению Кабинета министров, плановая проверка объектов строительства будет осуществляться автоматически с помощью единой электронной системы. Это новшество не позволит инспекторам проверять все подряд новостройки, которые им вздумается.
А для каждой категории объектов определен конкретный перечень вопросов, которые должен проверить инспектор во время проверки.
«Инспекторы больше не смогут придумывать нелепые причины, чтобы не принимать объект в эксплуатацию и обилечивать застройщиков», — прокомментировал чиновник.
Также изменится и процесс принятия в эксплуатацию объектов категории СС2 и СС3. Если сегодня, по словам Саакашвили, осмотру подлежат все без исключения объекты, то в скором будущем осмотр будет осуществляться только в том случае, если он отнесен к объектам высокой степени риска или в электронной системе отсутствуют необходимые сведения. А правоохранительные органы смогут провести проверку, если на это будет разрешение суда.
Если застройщику отказали в принятии объекта в эксплуатацию, он сможет обратиться в Госинспекцию градостроительства и архитектуры, которая разберется с законностью принятого решения.
Новости Украины - Сегодня, 11:43 173
Об этом написал глава исполкома Национального совета реформ Микхэил Саакашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, итогом принятых решений станет не только поэтапное удешевление стоимости квадратных метров жилья, но и улучшится качество самого строительства. При этом это будет способствовать развитию экономики государства, так как увеличится количество рабочих мест и вырастет соответственно приток инвестиций.
Саакашвили рассказал, что согласно недавно принятому постановлению Кабинета министров, плановая проверка объектов строительства будет осуществляться автоматически с помощью единой электронной системы. Это новшество не позволит инспекторам проверять все подряд новостройки, которые им вздумается.
А для каждой категории объектов определен конкретный перечень вопросов, которые должен проверить инспектор во время проверки.
«Инспекторы больше не смогут придумывать нелепые причины, чтобы не принимать объект в эксплуатацию и обилечивать застройщиков», — прокомментировал чиновник.
Также изменится и процесс принятия в эксплуатацию объектов категории СС2 и СС3. Если сегодня, по словам Саакашвили, осмотру подлежат все без исключения объекты, то в скором будущем осмотр будет осуществляться только в том случае, если он отнесен к объектам высокой степени риска или в электронной системе отсутствуют необходимые сведения. А правоохранительные органы смогут провести проверку, если на это будет разрешение суда.
Если застройщику отказали в принятии объекта в эксплуатацию, он сможет обратиться в Госинспекцию градостроительства и архитектуры, которая разберется с законностью принятого решения.
Новости Украины - Сегодня, 11:43 173
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