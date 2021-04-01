Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете

"Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война" или у вас разрешена только одна точка зрения?" - написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты.

Фото: AFPПосол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в австрийской газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной", передает РИА Новости.в ЂВо вторник в Der Standard был опубликован материал под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Слова о "гражданской войне" в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе", - написала газета.в ЂРанее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".