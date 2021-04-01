Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Традиции, запреты и приметы праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати двунадесятых важных православных праздников после Пасхи. Его дата не меняется, каждый год выпадая на 7 апреля.Какие традиции важно соблюдать в этот день, с чем связан праздник, что строго запрещено делать и главные приметы Благовещения.С чем связан праздник БлаговещенияЭтот день имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Согласно библейскому преданию, именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии «благую весть» — возвестил о будущем рождении Сына Божьего, который станет спасителем для всего рода человеческого.«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!», — с такими словами обратился Архангел к Марии, возвестив ее о радостной новости. Мария очень смутилась, ведь она была невинной.На что Гавриил ответил ей: «Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Считается, что с этого дня начинается спасение рода человеческого.Главные традиции Благовещения 7 апреляПраздник Благовещения выпадает на середину Великого поста (он начался 15 марта и закончится 1 мая). Но в этот день постящимся разрешено есть рыбу и морепродукты.Великий праздник принято провести с семьей, друзьями, пребывать в радостном настроении и провести его с благодарностью.В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы, поются радостные гимны.Важно на праздник делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.Что нельзя делать на большой праздник7 апреля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.Нельзя шить и заниматься любым рукоделием.Запрещено стричься, окрашивать волосы. Именно об этом празднике говорят: «Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает».Нельзя давать в долг ничего, даже соль — считалось, что это принесет неудачу.Не совершаются на Благовещение заупокойные службы, поминки, венчания.Запрещено спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться.Главные приметы на БлаговещениеКакая погода на Благовещение, такой будет погода на Пасху.Пошел дождь — будут грибы и урожай хлебных злаков.Выпал снег — к неурожаю.Гроза в этот день — к теплым летним дням и к обилию орехов.Найти подснежник в этот день незамужней девушке — осенью она выйдет замуж.Культура - Сегодня, 11:30 492