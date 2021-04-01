Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Традиции, запреты и приметы праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати двунадесятых важных православных праздников после Пасхи. Его дата не меняется, каждый год выпадая на 7 апреля.
Какие традиции важно соблюдать в этот день, с чем связан праздник, что строго запрещено делать и главные приметы Благовещения.
С чем связан праздник Благовещения
Этот день имеет постоянную дату и отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Согласно библейскому преданию, именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии «благую весть» — возвестил о будущем рождении Сына Божьего, который станет спасителем для всего рода человеческого.
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!», — с такими словами обратился Архангел к Марии, возвестив ее о радостной новости. Мария очень смутилась, ведь она была невинной.
На что Гавриил ответил ей: «Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Считается, что с этого дня начинается спасение рода человеческого.
Главные традиции Благовещения 7 апреля
Праздник Благовещения выпадает на середину Великого поста (он начался 15 марта и закончится 1 мая). Но в этот день постящимся разрешено есть рыбу и морепродукты.
Великий праздник принято провести с семьей, друзьями, пребывать в радостном настроении и провести его с благодарностью.
В день Благовещения Пресвятой Богородицы в храмах проходят праздничные службы, поются радостные гимны.
Важно на праздник делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.
Что нельзя делать на большой праздник
7 апреля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя шить и заниматься любым рукоделием.
Запрещено стричься, окрашивать волосы. Именно об этом празднике говорят: «Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает».
Нельзя давать в долг ничего, даже соль — считалось, что это принесет неудачу.
Не совершаются на Благовещение заупокойные службы, поминки, венчания.
Запрещено спорить, сквернословить, обманывать, сердиться и раздражаться.
Главные приметы на Благовещение
Какая погода на Благовещение, такой будет погода на Пасху.
Пошел дождь — будут грибы и урожай хлебных злаков.
Выпал снег — к неурожаю.
Гроза в этот день — к теплым летним дням и к обилию орехов.
Найти подснежник в этот день незамужней девушке — осенью она выйдет замуж.
Культура - Сегодня, 11:30 492
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