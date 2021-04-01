Акция "Тотальный диктант" пройдет в ЛНР 10 апреля – Центр развития образования

Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" пройдет в Республике 10 апреля. Об этом сообщили в Центре развития образования Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

"10 апреля 2021 года Луганская Народная Республика присоединится к числу территорий в мире, где состоится ежегодная образовательная международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". Акция направлена на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому языку, сохранение и развитие русской речевой культуры", - говорится в сообщении.

Штабом акции в Республике является ЛГПУ, а центральной площадкой станет кабинет русского языка, истории и культуры.

"Предполагается, что на 88 площадках, которые зарегистрированы для проведения диктанта, примут участие более 4 000 жителей Луганской Народной Республики", - отметили в Центре развития образования.

Детальную информацию о подготовке к диктанту можно получить на сайте проекта.

Напомним, в 2019 году около 4,5 тыс. жителей Республики стали участниками ежегодной международной образовательной акции "Тотальный диктант", которая прошла в ЛНР на 110 площадках.

Принципами "Тотального диктанта" являются:

принцип опциональной анонимности - никто из участников "Тотального диктанта" не обязан указывать на бланке свое настоящее имя;

принцип профессионального подхода к проверке - во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог;

принципы единства времени, текста, порядка проведения, критериев проверки - "Тотальный диктант" проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах по одному и тому же, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов.

В связи с угрозой распространения коронавируса в 2020 году акция "Тотальный диктант" во всем мире была перенесена с апреля на октябрь, в ней приняли участие более 271 тыс. человек. В 45 странах и 606 городах были организованы 1 646 площадок.

Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

07 апреля — Луганск