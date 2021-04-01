Детоубийцы с тризубом на рукавах

Если не знаешь, на чьей стороне в конфликте правда, посмотри, с какой стороны погибают дети. И защищай их. Это универсальный принцип.С начала боевых действий в Донбассе от обстрелов украинскими вооруженными формированиями территорий ЛНР и ДНР погибло 115 детей. Но дети гибли и раньше, во время обстрелов и наступления украинских силовиков на Славянск и Краматорск, Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. В общей сложности в Донбассе в результате карательной операции ВСУ убиты 250 детей.И вот, новая смерть. От взрывчатки, сброшенной с беспилотного летательного аппарата на поселок Александровское в ДНР, погиб маленький мальчик. Была ранена женщина, находившаяся рядом. Украинские пропагандисты немедленно заголосили «Это не мы!»Ну да, что еще можно ожидать от украинских центров информационно-психологических спецопераций? Люди на зарплате. К хору украинских пропагандистов присоединились российские «либералы» с «Эха Москвы», перенося глумление над детской смертью уже в российское информационное пространство.Вот только сделать из циничного убийства ребенка «фейк» у украинцев не получается. Погиб реальный ребенок из реальной семьи – Владик Шахов. Его семья свидетельствует о преступлении.Сколько бы украинская пропаганда не говорила «Это не мы!», все доказательства свидетельствуют об обратном (спасибо Мурзу за квалифицированную консультацию).1. Семья убитого мальчика подтверждает, что это был именно беспилотник.2. Почерк преступников – украинские вооруженные формирования уже год активно используют в качестве бомбовой нагрузки на беспилотниках самодельные взрывные устройства на основе снарядов ВОГ, пластида и металлических шариков. Точно такие, какое было сброшено на маленького Владика, во двор жилого дома. Такие снаряды имеют минимальный вес. Во дворе, где был убит ребенок, обнаружены следы применения именно такого боеприпаса, а не найденной «дедовской гранаты из сарая», как врут украинцы.3. Военнослужащие ЛДНР давно привыкли к ударам с воздуха и маскируют свои позиции сетями затенения. Поэтому украинцы перенесли атаки с воздуха на тыловые объекты.4. Мог ли украинский беспилотник пролететь 10-15 километров? Конечно, мог. Сегодня такое расстояние вполне доступно не только для боевых БПЛА заводского изготовления, но и для самодельных аппаратов, которые можно собрать из комплектующих, заказанных в интернете. Причем управлять ими можно на расстоянии 15 километров с помощью вынесенной антенны. Или просто заложить в беспилотник нужный маршрут.5. Мотив преступления – зачем было сбрасывать взрывчатку на мирный тыловой поселок? Дело в том, что Александровское расположено рядом с городом Енакиево. А там, согласно мирным соглашениям, находится расположение артиллеристов. На тыловой базе в одно и то же время происходят построения, на которые выходят опытные артиллеристы – люди, которых украинские вояки не могут убить на передовой, но очень хотят. Оператор украинского беспилотника мог не дотянуть до расположения артиллеристов по техническим причинам. И сбросить заряд на мирный поселок. Намеренно или случайно он убил ребенка – родителям, да и нам – уже не важно. Он преступник.А теперь имя детоубийцы. Упыря, без приказа которого не мог погибнуть пятилетний мальчик. Это командир 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, выпускник Военного колледжа Армии США, Геннадий Шаповалов. Еще один «херой», который прославился лишь воровством у собственных подчиненных. Крысятничеством, иначе говоря.16 ноября прошлого года в 59-й бригаде ВСУ работала комиссия. Проверяла организации обеспечения личного состава, а также порядок хранения оружия и боеприпасов. Шаповалов кормил своих подчиненных просроченными продуктами питания. Результат - острая кишечная инфекция у вояк. В 59-й бригаде постоянно выявляют недостачу оружия и боеприпасов, а также топлива, продовольствия и медикаментов. За год до этого на складе бригады вообще произошел пожар. По принципу «Операции Ы»: «Всё уже украдено до нас». «Сгорело» 1100 кевларовых касок, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 палаток, больше 1000 единиц полевой формы, 1400 влагозащитных костюмов. Как видим – очень ходовой товар.Зато, по сообщениям с Украины, комбриг Геннадий Шаповалов купил себе уже три дорогие квартиры в Киеве и Виннице. И это еще не вся картина – опять же, по украинской информации, женщины-военнослужащие увольняются из бригады из-за сексуальных домогательств комбрига. На позициях вояки бригады пьют и режут друг друга, в бригаде – некомплект.А сегодня Геннадий Шаповалов, насосавшись денег, перешел на детскую кровь!К сожалению, пока действует преступная организация ВСУ, смерти не прекратятся. Украинцы делают ставку на подлую, террористическую войну. И на изготовление инструментов для такой войны. Украинский завод «Маяк» анонсировал разработку неуправляемого кумулятивного боеприпаса РКГ-1600 для сброса с небольших беспилотников, который вскоре пройдет испытания, и представил его учебно-имитационную версию HI-РКГ-1600.Кроме того, 4 апреля в районе Ясиноватой зафиксирован БПЛА "Байрактар". Это первый случай полета этого типа беспилотника над территорией республики. Но на месте украинцев я бы особенно на «Байрактары» не рассчитывал. Российская армия, конечно, имеет наработки борьбы с ними. Дело в том, что в Ливии и Сирии собрали приличное количество этих птичек и изучили их до последней микросхемы.Украинцы, видимо, не особенно рассчитывают на меткость своих бойцов. И по старинке ведут обстрелы ДНР и ЛНР, применяя тактику "кочующих" минометных расчётов без чётких целеуказаний и по жилой застройке – такие обстрелы были на днях зафиксированы в ЛНР и в ДНР.Как видим, украинские войска не собираются прекращать подлую, террористическую войну. Они не собираются прекращать убивать детей. Именно поэтому защитники Донбасса не боятся украинского наступления. Потому что любое украинское наступление закончится котлами и окончательным разгромом украинской армии.Алексей Селивано