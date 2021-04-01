Почти 3,3 тыс. студентов учатся в ЛГАКИ имени Матусовского – МКСМ

Почти 3,3 тыс. студентов учатся в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Академия является флагманом в подготовке творческих кадров, главным звеном в системе творческого воспитания и образования подрастающего поколения, основным методическим центром для всей системы творческого образования. На сегодняшний день в ЛГАКИ обучаются более 3 280 студентов. Анализ данных с 2016 года свидетельствует о ежегодном приросте обучающихся в среднем на 100 человек в год", – сказал он.Сидоров уточнил, что обучение в вузе ведется по 73 специальностям."Кроме того, в академии реализуются свыше 20 образовательных программ повышения квалификации, направленные на усовершенствование профессиональной подготовки специалистов в области культуры и искусств", – отметил министр.Академия была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.07 апреля — Луганск