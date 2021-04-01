Автомобили гумконвоя МККК прибыли в ЛНР через пункт пропуска у Счастья – МИД ЛНР

Автомобили гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Республику через пункт пропуска "Счастье-Луганск", который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ЛНР в своем Телеграм-канале."На территорию Луганской Народной Республики через ещё не открытый пункт пропуска "Луганск-Счастье" прибыли 11 автомобилей гуманитарного конвоя МККК", - говорится в сообщении.Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявляла, что что украинская сторона умышленно саботирует открытие новых КПВВ в районе Счастья и Золотого.Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего информировал, что решение об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" откладывается до получения официального письменного подтверждения от Украины по ранее достигнутым договоренностям.В марте 2020 года ЛНР и Киев достигли договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, работы по оборудованию КПП начались в июле. Не согласовав с ЛНР ряд ключевых аспектов функционирования пунктов пропуска, в том числе относящихся к сфере безопасности, Украина 10 ноября в одностороннем порядке открыла оба пункта пропуска. Республика сочла данные действия провокацией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию соприкосновения, и потребовала от Киева начать диалог, направленный на устранение проблем, препятствующих началу полноценной работы КПП. В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска, расположенный в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".07 апреля — Луганск