Внеочередное заседание Контактной группы состоится 7 апреля – делегация ЛНР

Внеочередное заседание участников Контактной группы в режиме видеоконференции состоится 7 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"Сегодня состоится внеочередное заседание Контактной группы", - говорится в сообщении.

Ковшарь рассказала, что 6 апреля "Украина заявила о намерении созвать внеочередное заседание, якобы для "принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к безусловному выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", так как "видимо, Украине не хватило их собственного заявления на заседании Контактной группы 31 марта — о полной приверженности режиму прекращения огня и соблюдению Мер по усилению режима прекращения огня". При этом, начиная с 1 апреля вооруженные формирования Украины обстреляли территорию ЛНР 22 раза.

"Наш ответ на требование Украины был прост: проводить внеочередное заседание уместно только в том случае, если Украина подтвердит свое намерение выполнять упомянутые договоренности, высказываемое до этого только на словах, хоть какими-то реальными действиями. Как минимум — заявление на сайте Министерства обороны, противоречащее договоренностям от 22 июля 2020 года, привести в соответствие Мерам. И вот сегодня Украина наконец привела текст упомянутого заявления в соответствие Мерам, что открывает возможность для проведения внеочередного заседания Контактной группы, - пояснила Ковшарь. - Способен ли Киев и дальше действовать в таком же ключе, покажет сегодняшнее внеочередное заседание Контактной группы".

Она уточнила, что на предстоящем заседании первоочередными должны быть рассмотрены вопросы:

- проведения разбирательств и наказания виновных в связи с гибелью мирных жителей вследствие действий вооруженных формирований Украины (ВФУ);

- беспрецедентного наращивания численности личного состава ВФУ и средств вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, в непосредственной близости от линии соприкосновения, сопровождающегося активной информационной кампанией Украины в СМИ по нагнетанию военной истерии.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

07 апреля — Луганск