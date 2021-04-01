В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - рассказали в ведомстве. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.

Фото: РИА НовостиНачальник следственного управления МВД по Симферополю задержан при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя, сообщила пресс-служба СУСК по региону, передает РИА Новости.в ЂСледователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги, утверждает СК.в Ђв ЂВзятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе вечером 5 апреля, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю, отмечает СК. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, расследование дела ведется управлением по расследованию особо важных дел, указывает следствие, добавляя, что при передаче взятки установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме, их деятельности в ходе следствия дадут правовую оценку.