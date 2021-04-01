Треть работников учреждений культуры и искусств ЛНР являются молодыми специалистами – МКСМ

Треть работников учреждений культуры и искусств Республики являются молодыми специалистами. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."На сегодняшний день уже треть из более 5 000 сотрудников учреждений культуры и искусств Республики составляет молодежь. Ежегодно ЛГАКИ (Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского) выпускает свыше 300 специалистов в этой сфере, подготовку которых осуществляют 520 научно-педагогических работников вуза", – рассказал он.Сидоров отметил, что учебно-научный центр, действующий на базе академии, "завершил разработку государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ"."Уже с сентября текущего года мы планируем начать их применение во всех учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства. Это 49 музыкальных школ, школ искусств и школ эстетического воспитания", – проинформировал министр.Он пояснил, что "таким образом завершается построение вертикали творческого образования в Республике"."Школы искусств, колледж культуры и искусств и академия будут работать в одном ключе, что позволит более качественно готовить специалистов. Мы планируем, что постепенное обновление наших структур посредством молодых профессионалов позволит усилить инициативы, которые развиваются в учреждениях культуры и искусств, а также находить еще более интересные подходы в сфере профильного образования", – отметил Сидоров.Академия была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.07 апреля — Луганск