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Помощь РФ позволяет оснащать медучреждения ЛНР передовым оборудованием – Пасечник

root Сегодня, 15:1522Новости
Помощь РФ позволяет оснащать медучреждения ЛНР передовым оборудованием – Пасечник


Помощь Российской Федерации позволяет оснащать медицинские учреждения ЛНР передовым оборудованием. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник в ходе посещения Луганской республиканской детской клинической больницы.
"Благодаря помощи Российской Федерации мы на сегодняшний день оснащаем нашу медицину самым передовым оборудованием, которое, естественно, ориентировано на установление диагноза и лечение жителей нашей Республики. Это является примером отношения государства к своим жителям", - сказал он.
Пасечник поблагодарил Россию за поставляемые аппараты.
07 апреля — Луганск

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