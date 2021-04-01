Помощь РФ позволяет оснащать медучреждения ЛНР передовым оборудованием – Пасечник

Помощь Российской Федерации позволяет оснащать медицинские учреждения ЛНР передовым оборудованием. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник в ходе посещения Луганской республиканской детской клинической больницы."Благодаря помощи Российской Федерации мы на сегодняшний день оснащаем нашу медицину самым передовым оборудованием, которое, естественно, ориентировано на установление диагноза и лечение жителей нашей Республики. Это является примером отношения государства к своим жителям", - сказал он.Пасечник поблагодарил Россию за поставляемые аппараты.07 апреля — Луганск