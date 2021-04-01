Глава ЛНР ознакомился с работой аппарата МРТ, поставленного РФ в ЛРДКБ по гумпрограмме (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР Леонид Пасечник ознакомился с работой современного аппарата для магнитно-резонансной томографии (МРТ), поставленного Россией в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу (ЛРДКБ) в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Аппарат позволяет проводить множество исследований для взрослых и детей, таких как: МРТ головного и спинного мозга, всех отделов позвоночника, периферических сосудов, ангиография, визуализация сердца, суставов и конечностей, брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, а также магнитно-резонансная спектроскопия и диффузионная визуализация. В настоящее время аппарат МРТ работает в тестовом режиме, на нем может проводиться до шести исследований в день. Вскоре оборудование будет работать в две смены и ежедневно осуществлять до 12-14 исследований.
"В Республике у нас есть только один в государственной организации томограф – в (Луганской) республиканской клинической больнице, но старого образца. Такого уровня (как поставленный в ЛРДКБ – примечание ЛИЦ) аппарата в Луганске и подконтрольной Украине Луганской области нет и не было – это перспектива развития, которая нам оказалась доступной в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Это аппарат уровня областных центров Российской Федерации", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Глава ЛНР поинтересовался, будут ли обследования на аппарате МРТ проводиться бесплатно.
"Однозначно это бесплатное медицинское обследование, которое будет доступно при наличии показаний, как взрослым, так и детям. Детское население до этого в принципе было лишено такой возможности, а взрослое население обследовалось в ЛРКБ", - уточнила министр здравоохранения.
Главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая рассказала, что исследование на томографе могут пройти пациенты по направлению врача, но есть и ряд ограничений к проведению МРТ, в частности, наличие кардиостимуляторов, металлоконструкций и металлических имплантов, вес свыше 120 кг.
"На данный момент мы начали работу в тестовом режиме и можем обследовать сейчас детей подросткового возраста и взрослое население. В среднем исследование занимает от 45 минут до 1 часа в зависимости от патологии. В будущем мы планируем двухсменную работу этого оборудования. Обязательно все нуждающиеся взрослые и дети будут обслуживаться", - подчеркнула она.
Белецкая отметила, что после получения защищенных от магнитного воздействия аппаратов искусственной вентиляции легких "начнутся обследования детей раннего возраста".
В настоящее время работе на аппарате МРТ обучился один специалист, в ближайшее время планируется обучение еще одного рентгенолога.
Работающий на новом томографе специалист Илья Панин рассказал, что аппарат прост в управлении и эксплуатации и является системой МРТ премиум-класса.
"В него встроены градиентные катушки, которые помогают получать качественные изображения, а также 16-канальные катушки, которые быстро оцифровывают все изображения", - отметил он.
Глава Республики также посетил палаты интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации ЛРДКБ и ознакомился с работой, установленных в них аппаратов ИВЛ и УЗИ.
"Огромные слова благодарности Российской Федерации за предоставленное оборудование, за предоставленную возможность спасать жизни наших людей. В довоенные времена наша медицина снабжалась по остаточному принципу. Я считаю, что это совершенно неправильно, а вот сейчас мы переходим на совершенно другой уровень оснащения, на другой уровень отношения к нашей медицине, а это, конечно же, и качество жизни наших людей, и качество медицинской помощи", - подчеркнул Пасечник.
Он добавил, что благодаря помощи России медикам Республики удастся спасти сотни жизней.
07 апреля — Луганск
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