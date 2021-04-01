Глава ЛНР ознакомился с работой аппарата МРТ, поставленного РФ в ЛРДКБ по гумпрограмме (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник ознакомился с работой современного аппарата для магнитно-резонансной томографии (МРТ), поставленного Россией в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу (ЛРДКБ) в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Аппарат позволяет проводить множество исследований для взрослых и детей, таких как: МРТ головного и спинного мозга, всех отделов позвоночника, периферических сосудов, ангиография, визуализация сердца, суставов и конечностей, брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, а также магнитно-резонансная спектроскопия и диффузионная визуализация. В настоящее время аппарат МРТ работает в тестовом режиме, на нем может проводиться до шести исследований в день. Вскоре оборудование будет работать в две смены и ежедневно осуществлять до 12-14 исследований."В Республике у нас есть только один в государственной организации томограф – в (Луганской) республиканской клинической больнице, но старого образца. Такого уровня (как поставленный в ЛРДКБ – примечание ЛИЦ) аппарата в Луганске и подконтрольной Украине Луганской области нет и не было – это перспектива развития, которая нам оказалась доступной в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Это аппарат уровня областных центров Российской Федерации", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Глава ЛНР поинтересовался, будут ли обследования на аппарате МРТ проводиться бесплатно."Однозначно это бесплатное медицинское обследование, которое будет доступно при наличии показаний, как взрослым, так и детям. Детское население до этого в принципе было лишено такой возможности, а взрослое население обследовалось в ЛРКБ", - уточнила министр здравоохранения.Главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая рассказала, что исследование на томографе могут пройти пациенты по направлению врача, но есть и ряд ограничений к проведению МРТ, в частности, наличие кардиостимуляторов, металлоконструкций и металлических имплантов, вес свыше 120 кг."На данный момент мы начали работу в тестовом режиме и можем обследовать сейчас детей подросткового возраста и взрослое население. В среднем исследование занимает от 45 минут до 1 часа в зависимости от патологии. В будущем мы планируем двухсменную работу этого оборудования. Обязательно все нуждающиеся взрослые и дети будут обслуживаться", - подчеркнула она.Белецкая отметила, что после получения защищенных от магнитного воздействия аппаратов искусственной вентиляции легких "начнутся обследования детей раннего возраста".В настоящее время работе на аппарате МРТ обучился один специалист, в ближайшее время планируется обучение еще одного рентгенолога.Работающий на новом томографе специалист Илья Панин рассказал, что аппарат прост в управлении и эксплуатации и является системой МРТ премиум-класса."В него встроены градиентные катушки, которые помогают получать качественные изображения, а также 16-канальные катушки, которые быстро оцифровывают все изображения", - отметил он.Глава Республики также посетил палаты интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации ЛРДКБ и ознакомился с работой, установленных в них аппаратов ИВЛ и УЗИ."Огромные слова благодарности Российской Федерации за предоставленное оборудование, за предоставленную возможность спасать жизни наших людей. В довоенные времена наша медицина снабжалась по остаточному принципу. Я считаю, что это совершенно неправильно, а вот сейчас мы переходим на совершенно другой уровень оснащения, на другой уровень отношения к нашей медицине, а это, конечно же, и качество жизни наших людей, и качество медицинской помощи", - подчеркнул Пасечник.Он добавил, что благодаря помощи России медикам Республики удастся спасти сотни жизней.07 апреля — Луганск