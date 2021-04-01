ВМИК назовет дату выборов депутатов Молодежного парламента 9 апреля

Временная молодежная избирательная комиссия (ВМИК) назовет дату выборов депутатов Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва 9 апреля. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила сотрудница аппарата МП Ирина Шмырина."9 апреля состоится заседание Временной молодежной избирательной комиссии, на котором будет озвучена дата выборов", - сказала она.Кроме того, 8 и 9 апреля пройдет жеребьевка, в ходе которой будут определены позиции кандидатов в избирательных бюллетенях."12 апреля начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в депутаты МП ЛНР. Первые дебаты пройдут 12 апреля в Луганском государственном педагогическом университете. Далее они будут проходить на всех молодежных участковых избирательных комиссиях. Финал будет проходить 30 апреля в Луганске по адресу улица Карла Маркса, 7", - добавила сотрудница аппарата.Напомним, что ВМИК зарегистрировала 250 кандидатов в депутаты МП. Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.07 апреля — Луганск