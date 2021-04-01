Аграрии ЛНР начали весеннюю посевную кампанию – Минсельхоз

Аграрии Республики начали весеннюю посевную кампанию 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"В Республике стартовал сев яровых культур под урожай 2021 года. Весенняя посевная кампания традиционно начата с посева сельскохозяйственных культур ранних сроков сева: яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, горчицы и бобово-злаковой смеси", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что первыми посевную начали агроформирования Луганска, Ровеньков, Антрацитовского, Краснодонского и Славяносербского районов.

"По состоянию на 7 апреля 2021 года площадь сева яровых культур в целом по Республике составила 4% к плановому заданию. В том числе, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры уже размещены на 10% от запланированных площадей. Сев горчицы на сегодняшний день произведен на 8%, бобово-злаковой смеси - на 76% от запланированных площадей", - добавили в ведомстве.

Напомним, к весенним полевым работам аграрии ЛНР приступили в начале февраля.

07 апреля — Луганск