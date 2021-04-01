Временная молодежная избирательная комиссия (ВМИК) зарегистрировала 250 кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР второго созыва. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила сотрудница аппарата Молодежного парламента Анастасия Филатова."31 марта был окончен прием заявок от кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Те, кто до 31 марта успел подать заявку на сайте, могли донести документы до 5 апреля. За все время работы членами ВМИК было рассмотрено 620 заявок от кандидатов. По итогам рассмотрения предоставленных документов ВМИК было принято решение о регистрации 250 кандидатов в депутаты Молодежного парламента", - сказала она.Ранее ВМИК выдала удостоверения первым 20 кандидатам в депутаты Молодежного парламента ЛНР второго созыва.Оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.07 апреля — Луганск