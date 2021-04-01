Минюст ЛНР в марте зарегистрировал 43 ведомственных нормативных правовых акта

Министерство юстиции ЛНР в марте 2021 года зарегистрировало 43 ведомственных нормативных правовых актов. Об этом сообщили в ведомстве.

"В течение марта 2021 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 43 ведомственных нормативных правовых актов. Субъектам нормотворчества возвращено без государственной регистрации на доработку семь нормативных правовых актов, признаны не подлежащими государственной регистрации два нормативных правовых акта", - говорится в сообщении.

Среди зарегистрированных в марте актов в Министерстве традиционно выделили ряд социально значимых, затрагивающих права и свободы жителей ЛНР, а также субъектов хозяйствования.

В их числе – Правила безопасности при выполнении работ на высоте, утвержденные Государственной службой горного надзора ЛНР от 9 февраля 2021 года № 90 (зарегистрированы в Министерстве юстиции ЛНР 19 марта 2021 года за № 144/3805).

Правила устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте, предназначены для субъектов хозяйствования ЛНР независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Требования правил распространяются на работников и работодателей, физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками.

Уровень квалификации работников, выполняющих работы на высоте, подтверждается документом об образовании и о квалификации и/или документом о квалификации. Также необходимы обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Следующий социально значимый акт, на который обратили внимание в ведомстве, - Приказ Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР от 12 марта 2021 года № 73 "Об установлении весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов в период нереста рыбы и размножения других водных биоресурсов на водных объектах Луганской Народной Республики на 2021 год" (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 26 марта 2021 года за № 147/3808).

Документ устанавливает следующие сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов: в реках и их корневых водах – с 1 апреля по 20 мая; в водохранилищах, прудах – с 1 апреля по 10 июня; в придаточных водоемах (озерах, старицах, притоках) – с 1 апреля по 30 июня; на лов (добычу) раков: с 1 апреля по 30 июня (во время воспроизводства); с 20 августа по 30 сентября (во время линек).

Также приказом установлен запрет во время нереста на передвижение каких-либо плавсредств на водных объектах Республики, кроме плавсредств исполнительных органов государственной власти ЛНР, осуществляющих охрану водных биоресурсов, а также запрет на проведение строительных, дноуглубительных, взрывных и других работ, добыча строительных материалов на рыбохозяйственных водных объектах и на их прибрежных полосах.

Также в Министерстве отметили Порядок обследования пассажиропотока на маршрутах общего пользования Луганской Народной Республики и учета пассажиров, которые имеют право льготного проезда в общественном транспорте, утвержденный приказом Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР от 29 января 2021 года № 52 (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 3 марта 2021 за № 126/3787).

Документ позволяет определить фактическое количество перевезенных пассажиров, а также рассмотреть целесообразность открытия/закрытия и (или) изменения регулярных маршрутов общего пользования.

Обследование пассажиропотока проводится организатором пассажирских перевозок, а также иными лицами, привлекаемыми для обследования пассажиропотока в соответствии с требованиями законодательства ЛНР.

С текстами нормативных правовых актов можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР в разделе "Акты исполнительных органов государственной власти".

Напомним, в феврале 2021 года ведомство зарегистрировало 26 ведомственных нормативных правовых актов, за 2020 год – 476.

07 апреля — Луганск