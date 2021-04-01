Кандидаты в депутаты Молодежного парламента на марафоне продемонстрируют навыки агитации

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва в рамках марафона продемонстрируют навыки агитации. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщили сотрудницы аппарата МП Анастасия Филатова и Ирина Шмырина."Этот апрель у кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР полностью посвящен предвыборной агитации. Мы подготовили ряд обучающих мероприятий, которые помогут нашим кандидатам достучаться до своих избирателей", - сказала Филатова.Шмырина рассказала, что 5 апреля стартовал пятинедельный марафон для кандидатов в молодежные депутаты, в рамках которого они "будут завоевывать сердца избирателей разными способами"."На первой неделе в рамках марафона стартовал конкурс слоганов, его суть в том, чтобы каждый кандидат выбрал слоган, под которым он будет действовать на протяжении всей избирательной кампании. На второй неделе будет конкурс агитационных плакатов. Плакат должен ответить на вопрос, почему избиратели должны проголосовать именно за тебя", - сказала она.На третьей неделе пройдет конкурс "Займусь делом", заключающийся в совершении как можно большего количества добрых дел. Четвертая неделя посвящена экологии, кандидатам в депутаты будет предложено проводить субботники, высадку деревьев и другие мероприятия, которые помогут сделать Республику чище. Пятая неделя – импровизационная, допускается агитация всеми возможными методами."Этим марафоном мы хотим показать возможности кандидатов в плане агитации. Она может иметь разный вид, который будет способствовать развитию новых навыков у кандидатов", - пояснила Шмырина.Напомним, кандидаты в депутаты Молодежного парламента ЛНР начали предвыборную агитацию 1 апреля.Временная молодежная избирательная комиссия зарегистрировала 250 кандидатов в депутаты МП. Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав ВМИК, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.07 апреля — Луганск