Представители властей ЛНР наградили преподавателей ЛГАКИ по случаю 19-летия вуза (ФОТО)

Представители властей Республики наградили профессорско-преподавательский коллектив Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского по случаю 19-летия вуза. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В церемонии награждения приняли участие представители Народного Совета ЛНР, Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ), Министерства образования и науки ЛНР, Федерации профсоюзов Республики.Руководитель МКСМ Дмитрий Сидоров поздравил присутствующих с днем рождения ЛГАКИ и призвал всегда помнить стены альма-матер."Сегодня хочу сказать и как выпускник академии, и как чиновник слова благодарности педагогам за тот труд, который они каждый день вкладывают в каждого из нас", - сказал министр.Он также обратился к студентам и к тем, кто только собирается поступать в вуз."Друзья, учитесь! Творчеству научить невозможно, творчеству можно только научиться. Пока у вас есть эта возможность, нужно хватать знания и, конечно же, потом их развивать. И от того, как будет развиваться уже ваша деятельность, будут зависеть достижения нашего края, нашей Луганской Народной Республики", - подчеркнул Сидоров.Приказом МКСМ, "за высокий профессионализм, плодотворную работу, весомый вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства" педагоги были награждены грамотами и благодарностями ведомства.Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко отметила, что все праздничные мероприятия в ЛНР проходят при участии специалистов и студентов творческих факультетов учебного заведения."Спасибо большое за ваш благородный, неоценимый труд. Впереди мы на вас возлагаем надежды и задачи, которые сделают нашу Республику еще красивее", - подчеркнула онаДолженко вручила педагогам вуза ведомственные почетные грамоты "за весомый личный вклад в развитие системы образования ЛНР, многолетний добросовестный труд, плодотворную работу по эстетическому воспитанию молодежи, достигнутые успехи в деле подготовки специалистов в сфере культуры и искусств".От имени Народного Совета ЛНР отличившихся преподавателей и студентов, в том числе участвующих в подготовке и проведении совместных с мотоклубом "Ночные волки. Донбасс" новогодних мероприятий, наградил президент мотоклуба, депутат Виталий Кишкинов."Мы подарили в этом году самую большую "новогоднюю елку", которая длилась 14 дней. Мы с вами это сделали от всей души, нас посетило 30 тысяч человек. Всем спасибо, особенно студентам, которые, невзирая на все погодные невзгоды, прошли этот путь до конца", - поблагодарил Кишкинов.Грамоты из рук председателя профсоюза работников культуры ЛНР Тамары Саяновой получили общественные активисты и работники технических специальностей вуза.Грамотами по случаю 19-летия вуза наградил сотрудников ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов.Он поздравил коллектив академии с днем рождения, отметив, что его достижения и успехи – "это слава и гордость Республики".Ранее ЛГАКИ пригласила луганчан на выставку, флешмоб и концерт, посвященные 19-летию вуза.Академия была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.07 апреля — Луганск