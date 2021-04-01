«После первого взрыва меня немного задело осколками, и я начал отбегать назад. А следом 8 или 10 взрывов», — подросток, выживший на минном поле рассказал как все произошло. ФОТО



Напомним, 6 апреля 17-летний подросток погиб, еще один, 16-летний, получил ранения при подрыве на неустновленном взрывном устройстве на окраине поселка городского типа Славяносербск.

Пострадавший находится в Луганской детской клинической больнице (ЛРДКБ). Он отметил, что сейчас чувствует себя нормально, «ничего не болит, пришел в норму».



«Друг позвал погулять к речке. Он тоже приезжий, из Алчевска. Я согласился с ним пойти. Мы сначала нашли одну сухую речку, она высохла. Вдоль реки пошли. Друг набрел на (реку Северский) Донец. По тропинке пошли. Он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке по тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он тоже на мину напоролся, потому что рядом с кабаном было где-то или 15, или 10 мин», — рассказал Эдуард.

Он добавил, что попросил товарища уйти из небезопасного места.

«Я где-то на метров 4-5 отхожу, он берет наступает левой ногой на мину, происходит взрыв, — продолжил подросток. — После первого взрыва меня немного задело осколками, и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» — он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы, не пошел бы туда».

Заведующий отделением реанимации ЛРДКБ Евгений Гарбуз отметил, что пострадавший подросток поступил в учреждение вчера в 21:45 с диагнозом «минно-взрывная травма, контузия, множественные осколочные ранения, ситуативная реакция на стресс», его состояние оценивалось как тяжелое.

«Были проведены все диагностические мероприятия. Оказана вся помощь в соответствии с тяжестью состояния ребенка. В результате проведенных мероприятий состояние на утро ребенка стабильное, он в сознании, доступен к контакту», — сказал он.

Завотделением констатировал, что психологическое состояние пострадавшего тяжелое.

«На глазах ребенка погиб его товарищ. И сам взрыв... С учетом количества ранений он находился достаточно близко, поэтому тяжелый стресс, естественно, он перенес. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает», — добавил Гарбуз. Происшествия - Сегодня, 18:00 167 Шестнадцатилетний подросток Эдуард, выживший при подрыве на взрывном устройстве в Славяносербске, рассказал, как произошел инцидент.Напомним, 6 апреля 17-летний подросток погиб, еще один, 16-летний, получил ранения при подрыве на неустновленном взрывном устройстве на окраине поселка городского типа Славяносербск.Пострадавший находится в Луганской детской клинической больнице (ЛРДКБ). Он отметил, что сейчас чувствует себя нормально, «ничего не болит, пришел в норму».«Друг позвал погулять к речке. Он тоже приезжий, из Алчевска. Я согласился с ним пойти. Мы сначала нашли одну сухую речку, она высохла. Вдоль реки пошли. Друг набрел на (реку Северский) Донец. По тропинке пошли. Он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке по тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он тоже на мину напоролся, потому что рядом с кабаном было где-то или 15, или 10 мин», — рассказал Эдуард.Он добавил, что попросил товарища уйти из небезопасного места.«Я где-то на метров 4-5 отхожу, он берет наступает левой ногой на мину, происходит взрыв, — продолжил подросток. — После первого взрыва меня немного задело осколками, и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» — он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы, не пошел бы туда».Заведующий отделением реанимации ЛРДКБ Евгений Гарбуз отметил, что пострадавший подросток поступил в учреждение вчера в 21:45 с диагнозом «минно-взрывная травма, контузия, множественные осколочные ранения, ситуативная реакция на стресс», его состояние оценивалось как тяжелое.«Были проведены все диагностические мероприятия. Оказана вся помощь в соответствии с тяжестью состояния ребенка. В результате проведенных мероприятий состояние на утро ребенка стабильное, он в сознании, доступен к контакту», — сказал он.Завотделением констатировал, что психологическое состояние пострадавшего тяжелое.«На глазах ребенка погиб его товарищ. И сам взрыв... С учетом количества ранений он находился достаточно близко, поэтому тяжелый стресс, естественно, он перенес. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает», — добавил Гарбуз. Происшествия - Сегодня, 18:00 167

Метки: {keywords}