В Петербурге ввели план "Перехват" из-за мужчины, ранившего людей ножом

Фото: Андрей Юрьев / «Коммерсантъ»В Петербурге полиция ищет злоумышленника, напавшего на двух человек с ножом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД, передает РИА Новости.Инцидент произошел в Московском районе, у дома № 2 по площади Победы. Нападавший ранил двух человек и скрылся с места происшествия на автомобиле. Один из пострадавших умер на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.В городе введен план "Перехват".