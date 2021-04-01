В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США
Исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон в беседе с изданием Svenska Dagbladet назвал Калининград угрозой для страны в случае начала военного конфликта в Балтийском регионе, передает РИА Новости.
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По его словам, шведское оборонное планирование в настоящее время рассчитывает на помощь США. Однако, по мнению Ульссона, Россия имеет больший потенциал, и при гипотетическом обострении ситуации сможет успешно противостоять силам противника.
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"В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне", — сказал он.
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В статье подчеркивается, что Швеция считает США "единственной надеждой" из-за соседства с Калининградом, который, по мнению военных, якобы представляет угрозу для безопасности страны.
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Российская сторона не раз подчеркивала, что не намерена вступать в конфликт с какой-либо из стран. Заявления о якобы исходящей из Калининграда военной угрозе звучат не впервые. Так, в начале марта бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявлял о преимуществе России в Балтии в случае вооруженного столкновения с НАТО. В Москве тогда отметили, что подобные высказывания связаны с попытками укрепить влияние альянса в регионе, а слова генерала назвали недружественными и несовременными.
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