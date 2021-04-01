Организованная проектом "Дружина" акция "20 дней здоровья" стартовала в Краснодоне (ФОТО)

Акция "20 дней здоровья", организованная проектом "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", началась в Краснодоне. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В Краснодоне 7 апреля стартовала акция "20 дней здоровья", которую организовали активисты проекта "Дружина" общественного движения "Мир Луганщине", - говорится в сообщении.Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому ежегодно 7 апреля – в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.Старший инструктор клуба начальной военной подготовки "Доброволец" проекта "Дружина" Иван Шаповалов и координатор проекта "Дружина" Михаил Голубович провели тренировку по самообороне на Краснодонском стадионе имени Ленинского комсомола, в которой приняли участие 25 активистов проекта "Дружина"."Проблема здоровья молодежи относится к острейшим проблемам современного общества, так как они наиболее подвержены социально-негативному влиянию. Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у молодых людей были желание и возможность выбора из большого количества разнообразных вариантов правильного досуга", - сказал Голубович.Он добавил, что одним из решений проблемы является проведение подобных мотивационных акций."Мы должны быть уверены в том, что в такое нелегкое время наша молодежь сможет постоять за себя и своих близких", - отметил Шаповалов.Он рассказал, что на тренировке показал ребятам основы защиты от нападения злоумышленников без оружия, нападения злоумышленников с ножом и с пистолетом."Большое спасибо организаторам. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить чаще", – сказала активистка проекта "Дружина" София Соловьева.Помощник координатора проекта "Дружина" Александр Касауров отметил, что акция "20 дней здоровья" пройдет с 7 по 27 апреля в разных городах Республики. Самые активные участники этой акции будут награждены медалями, кубками, памятными значками, сертификатами и другими призами.Следующее мероприятие в рамках акции пройдет 12 апреля в Антраците, где молодежные активисты сыграют в волейбол.07 апреля — Луганск