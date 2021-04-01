Беспечность часто ведет к подрывам на минах жителей прифронтовых территорий - глава района

Значительное количество подрывов на минах в районе линии соприкосновения происходит из-за беспечности жителей прифронтовых территорий, игнорирующих знаки минной опасности. Об этом сообщил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

На окраине Славяносербска 6 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения. Ранее в прифронтовом селе Николаевка недалеко от Станицы Луганской в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения мужчина.

Крамаренко отметил, что значительная часть Славяносербского района находится на линии соприкосновения, при этом позиции киевских силовиков находятся в непосредственной близости от райцентра.

"На каждой территории (Славяносербского района) стоят таблички или указатели о том, чтобы население не проходило в те запрещенные места, но, к сожалению, местное население игнорирует, и случаются подобные случаи", - констатировал глава администрации.

Он сообщил, что все опасные тропинки и дороги в районе помечены специальными указателями минной опасности, установкой которых занимаются сотрудники отдела жизнеобеспечения администрации района, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Международного комитета Красного Креста.

"Но, к сожалению, наблюдается тенденция, когда жители, рассчитывая на свою беспечность, идут к реке (Северский Донец), и происходят такие случаи", - сказал он.

Крамаренко подчеркнул, что в районе, где подорвались двое подростков, было установлено достаточное количество знаков и табличек, предупреждающих о минной опасности, не заметить которые юноши просто не могли.

"Учитывая, что данные события были неоднократными, ранее в образовательных учреждениях совместно с МЧС неоднократно проводились наглядные агитационные мероприятия, семинары, как нужно себя вести при обнаружении взрывоопасных предметов, но наступила весна, теплое время года, и произошло то, что произошло", - рассказал глава администрации.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о том, что киевские силовики дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и Николаевки.

07 апреля — Луганск