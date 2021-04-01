Схема движения автобусов по улице Артема в Луганске изменится с 9 апреля – мэрия

Схема движения автобусов по улице Артема в Каменнобродском районе Луганска с 9 апреля временно изменится в связи с закрытием участка дороги. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

"Автомобильное движение по улице Артема на участке от тупика Белая Будка до площади Ленина будет временно закрыто с 9 апреля в связи с началом капитального ремонта дороги в рамках реализации государственной целевой программы "Восстановление дорожной инфраструктуры Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы", – говорится в сообщении.

В администрации Луганска проинформировали, что в связи с ремонтными работами изменится схема движения автобусов маршрутов № 110А (Дворец спорта – площадь Ленина – рембыттехника (кольцевой) и № 110Б (Дворец спорта – улица 21 МЮДа – площадь Ленина – рембыттехника (кольцевой).

Объезд закрытого участка дороги автобусами № 110А будет осуществляться по схеме: Рембыттехника – Дворец спорта – улица Советская – улица Виктора Пятеркина – ж/д вокзал – улица Пушкина – улица Тараса Рыбаса – улица Коминтерна – улица Артема – площадь Ленина – улица Артема – улица Коминтерна – улица Тараса Рыбаса – улица Пушкина – ж/д вокзал – улица Коцюбинского – улица Лермонтова – Дворец спорта – Рембыттехника.

Автобусы № 110Б будут осуществлять объезд по маршруту: Рембыттехника – Дворец спорта – улица Советская – улица Виктора Пятеркина – ж/д вокзал – улица Пушкина –улица Тараса Рыбаса – улица Коминтерна – улица Артема – улица Веселогоровская – улица 21 МЮДа – улица Северная – тупик Белая Будка – улица Северная – улица 21 МЮДа – улица Веселогоровская – улица Артема – улица Коминтерна – улица Тараса Рыбаса – улица Пушкина – ж/д вокзал – улица Коцюбинского – улица Лермонтова – Дворец спорта – Рембыттехника.

"Перекрытие автомобильного движения на указанном участке продлится ориентировочно полтора-два месяца", – отметили в столичной администрации.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов сообщал, что специалисты дорожных служб Республики завершат ремонт дорожного покрытия улицы Артема в Каменнобродском районе Луганска в 2021 году.

07 апреля — Луганск