Патрушев назвал причину обострения ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе стало следствием серьезных внутренних проблем на Украине, от которых Киев тем самым пытается отвлечь население, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.
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"Убежден, что это (обострение обстановки - ред.) следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
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По его словам, Киев решает свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из Украины давно утекают за рубеж.
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"Экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане", - добавил Патрушев.
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Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но внимательно отслеживает ситуацию, исходя из ее развития будут приняты конкретные меры, добавил Николай Патрушев.
На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине, Патрушев ответил: "Мы таких планов не вынашиваем, нет".
"Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - добавил он.
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