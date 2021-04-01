Доллар должен стоить чуть меньше 6 рублей, — Индекс гигабайта
«Ведомости» и Freedom Finance рассчитали «индекс гигабайта» — справедливый курс валют, исходя из стоимости одного гигабайта мобильного интернета. Почему это новый конкурент «индексу бигмака»?
В методику расчета «индекса гигабайта» заложена нехитрая идея — однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах. А для определения справедливого курса валюты нужно просто разделить цену на товар или услугу в одной стране на цену в другой.
Для самого расчета использовалась стоимость гигабайта в нацвалюте и средняя зарплата по стране, а также ряд поправочных коэффициентов. Согласно «индексу гигабайта», рубль замыкает пятерку самых недооцененных валют. На первом месте оказалась индийская рупия, на втором — рупия индонезийская. Почетное третье место — у бразильского реала, а на четвертом расположилась турецкая лира.
Авторы указывают, что «индекс бигмака», разработанный The Economist в 1986 году, уже устарел. На цену знаменитого гамбургера влияет множество факторов, в том числе стратегия компании McDonald's на конкретном рынке. Поэтому правильным было бы использовать в качестве эталона товар или услугу, ценообразованием которых занимается рынок.
Впрочем, и цена гигабайта зависит много от чего, включая, например, стоимость электричества. В целом «индекс гигабайта» ничуть не лучше, чем бигмака. При этом последний более привычен, считает независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Дмитрий Степанов независимый аналитик
«По технологичным вещам, таким, как стоимость СМС, гигабайт, мне кажется, не очень правильно все это оценивать. С бигмаком все очень просто, то есть это такой единичный товар, самый популярный в структуре фастфуда, он узнаваемый, он имеет одинаковую рецептуру, ингредиенты производятся как правило на территории страны реализации, либо где-то очень близко, поэтому, собственно, мне кажется, он, конечно, более справедливый, хотя тоже не без изъянов».
У «индекса бигмака» есть и другие конкуренты. Это, например, индекс латте из Starbucks, индекс оливье, индекс iPhone, индекс красной помады. Немцы придумали даже индекс свиданий, который рассчитывается, исходя их стоимости поездки на такси, двух билетов в кино и ужина в пабе с двумя кружками пива.
Никакого практического значения такие расчеты не имеют, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
«Все эти многочисленные индексы, которые возникают, являются маркетингом структур, которые разрабатывают этот индекс. Надо оценивать не только стоимость какой услуги или товара в рублях относительно доллара, но и величину средних зарплат. Средняя зарплата в России составляет чуть больше 500 евро, в то время как в Германии, например, средняя зарплата составляет примерно 4000 евро — то есть огромная разница»
Интернет в России, в том числе мобильный, один из самых доступных в мире, так сложился рынок. Отсюда и такие результаты расчетов «индекса гигабайта» для нашей страны. Сделать из этого какие-то далекоидущие выводы невозможно. Зато есть повод порадоваться, что практически любой россиянин может позволить себе безлимитный интернет.
Источник bfm.ru Экономика - Сегодня, 19:15 80
В методику расчета «индекса гигабайта» заложена нехитрая идея — однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах. А для определения справедливого курса валюты нужно просто разделить цену на товар или услугу в одной стране на цену в другой.
Для самого расчета использовалась стоимость гигабайта в нацвалюте и средняя зарплата по стране, а также ряд поправочных коэффициентов. Согласно «индексу гигабайта», рубль замыкает пятерку самых недооцененных валют. На первом месте оказалась индийская рупия, на втором — рупия индонезийская. Почетное третье место — у бразильского реала, а на четвертом расположилась турецкая лира.
Авторы указывают, что «индекс бигмака», разработанный The Economist в 1986 году, уже устарел. На цену знаменитого гамбургера влияет множество факторов, в том числе стратегия компании McDonald's на конкретном рынке. Поэтому правильным было бы использовать в качестве эталона товар или услугу, ценообразованием которых занимается рынок.
Впрочем, и цена гигабайта зависит много от чего, включая, например, стоимость электричества. В целом «индекс гигабайта» ничуть не лучше, чем бигмака. При этом последний более привычен, считает независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Дмитрий Степанов независимый аналитик
«По технологичным вещам, таким, как стоимость СМС, гигабайт, мне кажется, не очень правильно все это оценивать. С бигмаком все очень просто, то есть это такой единичный товар, самый популярный в структуре фастфуда, он узнаваемый, он имеет одинаковую рецептуру, ингредиенты производятся как правило на территории страны реализации, либо где-то очень близко, поэтому, собственно, мне кажется, он, конечно, более справедливый, хотя тоже не без изъянов».
У «индекса бигмака» есть и другие конкуренты. Это, например, индекс латте из Starbucks, индекс оливье, индекс iPhone, индекс красной помады. Немцы придумали даже индекс свиданий, который рассчитывается, исходя их стоимости поездки на такси, двух билетов в кино и ужина в пабе с двумя кружками пива.
Никакого практического значения такие расчеты не имеют, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
«Все эти многочисленные индексы, которые возникают, являются маркетингом структур, которые разрабатывают этот индекс. Надо оценивать не только стоимость какой услуги или товара в рублях относительно доллара, но и величину средних зарплат. Средняя зарплата в России составляет чуть больше 500 евро, в то время как в Германии, например, средняя зарплата составляет примерно 4000 евро — то есть огромная разница»
Интернет в России, в том числе мобильный, один из самых доступных в мире, так сложился рынок. Отсюда и такие результаты расчетов «индекса гигабайта» для нашей страны. Сделать из этого какие-то далекоидущие выводы невозможно. Зато есть повод порадоваться, что практически любой россиянин может позволить себе безлимитный интернет.
Источник bfm.ru Экономика - Сегодня, 19:15 80
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